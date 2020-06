Aalsmeer – Goed nieuws voor muzikanten in Aalsmeer en omgeving die graag samen met anderen muziek maken. De Bandbrouwerij gaat weer van start in N201 aan de Zwarteweg. Normaal gesproken wordt de Bandbrouwerij in de zomermaanden niet gehouden vanwege het festivalseizoen. “Maar dat is er dit jaar helaas niet, dus laten we dan in ieder geval zelf muziek gaan maken”, aldus de organisatie.

Uiteraard zijn er ook RIVM-regels voor dit evenement voor en door muzikanten. Zo kunnen er maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de oefenruimtes. Dat verschilt per ruimte en zal aangegeven staan, evenals de overige voorzorgsmaatregelen. “Het is goed te doen, want N201 is een groot gebouw, ruimte zat”, vervolgt de organisatie.

Om teleurstelling te voorkomen dienen deelnemers zich vooraf aan te melden, het maximum aantal muzikanten is dertig. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar mail@n201 of een appje naar 06-52006774. Je naam wordt dan op een lijst gezet. Als je niet op de lijst staat kun je niet meedoen. En als je niet komt opdagen, mag je de volgende keer niet meedoen.

De eerste Bandbrouwerij in N201 is op vrijdag 12 juni en vervolgens om de twee weken (26 juni, 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus en 4 september). Aanvang is 20.00 uur.

Tot slot nog even dit: Ben je niet fit? Niet komen. Houdt afstand tot elkaar, ga niet onnodig door het pand heen en weer lopen. De bar is open, ga niet op een kluitje zitten, maar verspreid aan de diverse tafels die er staan. “Allemaal logisch en niet zo erg, dus we hebben er weer zin in”, besluit de organisatie. Ook zin in weer gezellige avondjes met elkaar muziek maken? Dan snel een mailtje of een appje sturen!