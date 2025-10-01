David Bowie in Onder de Hanebalken

Abcoude – David Bowie inspireerde saxofonist Yuri Honing vanaf zijn jeugd. Honing begon saxofoon te spelen door David Sanborn’s solo op Bowie’s ‘Young Americans’. Inmiddels is Honing één van de belangrijkste saxofonisten van Nederland. Donderdag 2 oktober vertolkt hij zijn passie om 20.15 uur in Onder de Hanebalken aan de Hoogstraat 35 in Abcoude.

In 2025 duikt Yuri Honing met zijn Acoustic Quartet dieper in het werk van Bowie. Ze gebruiken zijn muziek, kunst en vernieuwingsdrang als uitgangspunt voor nieuwe interpretaties. Deze zogenoemde ‘reworks’ zijn geen simpele covers, maar vrije bewerkingen waarin jazz, soul en pop samenkomen. Het resultaat is een spannend nieuw geluid, waarin Bowies theatrale energie en expressieve kracht doorklinken.

Het publiek weet deze unieke benadering te waarderen. Zo werd de versie van het nummer ‘After All’ al acht miljoen keer gestreamd. Die positieve ontvangst motiveert het kwartet om hun muzikale liefde voor Bowie verder uit te diepen. In 2025 verschijnt een nieuw album, waarin het YHAQ Bowies werk opnieuw tot leven brengt. Met deze nieuwe muziek nodigt Yuri Honing liefhebbers uit om Bowie te herontdekken, door de ogen en oren van een jazzmuzikant die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft.

Op de foto: David Bowie door Yuri Honing in Onder de Hanebalken. Foto: Mariecke van der Linden.