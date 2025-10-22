Danique uit Wilnis: een marathon vol moed, herinnering en hoop

Wilnis/Amsterdam – Ze zei het verleden week met een glimlach die vastberadenheid verraadde: “Binnen vier uur finishen.” En ze deed het. Danique Bank uit Wilnis liep de TCS Amsterdam Marathon in 3.48,44. Een tijd die niet alleen getuigt van fysieke kracht, maar vooral van mentale veerkracht. Want deze marathon was geen gewone. Het was een eerbetoon. Aan haar moeder, die ze in december verloor aan kanker. Aan zichzelf, drie jaar na haar eigen diagnose. En aan iedereen die vecht tegen die genadeloze ziekte. Danique rende niet alleen tegen de klok, ze rende tegen kanker. Voor hoop. Voor leven.

Herinnering

Elke kilometer droeg een herinnering. Elke stap was een statement: ik ben hier nog. En ik beweeg. Want bewegen helpt. Niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Haar verhaal, gedeeld via @fitnakanker, inspireert velen. Patiënten, ex-patiënten, twijfelaars. “Je komt sterker terug”, zegt ze. En wie haar zondag zag finishen, weet: dat is geen loze kreet. De marathon was zwaar. Fysiek, ja. Maar vooral emotioneel. Toch bleef ze lopen. Voor haar moeder, die haar nooit eerder zag finishen. Voor zichzelf, om te bewijzen dat herstel mogelijk is. En voor ons allemaal, om te laten zien dat hoop leeft. Danique liep 42 kilometer en 195 meter. Maar haar impact reikt veel verder.

Op de foto: Danique liep de TCS Amsterdam Marathon binnen de vier uur. Foto: aangeleverd.