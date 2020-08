Daniël knutselt voor Wereld Natuur Fonds

Aalsmeer – Daniël Duijn is 9 jaar, woont in Aalsmeer, zit op de Jozefschool en knutselt heel graag. Door het coronavirus is hij veel thuis en kan hij meer tijd stoppen in zijn hobby. “Ik beschilder bekers, maak kaarsen en knutsel met strijkkralen. Ook kun je t-shirts bestellen met mijn logo”, vertelt Daniël.

De creatieve inwoner heeft ook een eigen website: www.knutselbedrijf.nl. Deze heeft hij helemaal zelf opgezet. Elke dag verandert hij er iets aan en zet er nieuwe producten op!

Alle knutselwerkjes zijn te koop en de opbrengst is voor het Wereld Natuur Fonds. “Dat vind ik een heel goed doel”, aldus Daniël tot slot. Hij hoopt dat meer inwoners gaan kijken op zijn website en natuurlijk dat zij producten bestellen, zodat hij een mooi bedrag kan overhandigen aan zijn gekozen goede doel.