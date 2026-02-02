CSW wint bij en van Kagia

Wilnis/Lisserbroek – De overwinning van CSW op Foreholte vorige week smaakte naar meer. Met drie weken zonder voetbal voor de boeg zou het daarom prettig zijn als er in Lisserbroek van Kagia gewonnen werd. En dat lukte, 1-3.

De start was veelbelovend. Binnen een minuut was het raak voor de Wilnissers. Na een aanval over links belandde de bal bij Zakaria Issarti. Zijn schot van 20 meter was hard en laag, maar houdbaar. Gelukkig voor hem was de aanraking van een Kagia verdediger net voldoende om de doelman van de thuisploeg kansloos te maken.

CSW lijkt patent te hebben op vroege goals, maar te vaak is dat ook het startsein voor een minder fase. Hiervan deze keer geen sprake. Na negen minuten werd de voorsprong zelfs verdubbeld. Een door hoogdruk zetten afgedwongen hoekschop van youngster Jamie Veerhuis werd door Emmanuel Emma’s bij de eerste paal stijlvol binnengekopt. Tot aan de 35e minuut bleef CSW heer en meester op het veld. Men had kansen op meer en de toch onverwachts apathisch spelende gastheren moesten in de achtervolging.

Katachtige reddingenTegen de rust lieten de mannen van trainer Vlug het touw een beetje te veel vieren. Hierdoor kreeg Kagia kansen op een goal. In deze penibele fase was het Veerhuis die een inzet last minute onschadelijk maakte. Ook doelman Giovanni Santangelo liet zich van zijn beste kant zien. Met een tweetal fraaie katachtige reddingen voorkwam hij een zekere aansluitingstreffer.

De tweede helft startte CSW sterk. Het middenveld nam, onder leiding van een opnieuw geweldig spelende Issarti, het heft in handen. De sporadische momenten waarin het Kagia wel lukte door te komen, werden door de laatste linie met daarin een uitblinkende Tijn Mager onschadelijk gemaakt. Bij de voorwaartsen springt het spel van Emmanuel Emma’s in het oog. Hij had de ondankbare taak de ballen vast te houden dan wel door te koppen. Hij deed dit met verve waardoor er rond minuut 60 schietkansen waren voor Mick van de Loo en Dylan Bergkamp.

Makkelijk gegeven strafschop

Het scheelde beide keren slechts een halve meter. In de 70e minuut, na wat gerommel in de passing dan toch een goal voor de oranje-witten. Het schot van Robin van der Zwet verdween onhoudbaar in de kruising. Even dreigde het nog mis te gaan voor CSW. Maar omdat twee grote kansen aan Kagia niet waren besteed, speelden de Boys van de Dijk de wedstrijd uit. Men deed dit door als team keihard te werken. Het wordt in de slotminuut uiteindelijk nog 1-3 door een makkelijk gegeven strafschop. Sven van der Horst benut het buitenkansje. Een verdiend en welkom resultaat voor de rood-blauwen, waardoor CSW omhoog kan kijken.

Na winst op Kagia kan CSW weer omhoogkijken. Foto: aangeleverd.