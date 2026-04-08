Creatieve paasochtend brengt bewoners Veenstaete samen

Mijdrecht – In wooncomplex Veenstaete aan de Zuster den Hertoglaan hebben bewoners onlangs een gezellige en goedbezochte paasochtend beleefd. Tijdens de activiteit maakten zij gezamenlijk paasstukjes, wat zorgde voor een warme sfeer en een zichtbaar voorjaarsgevoel in de ontmoetingsruimte.

Veenstaete is een seniorencomplex waar zelfstandig wonen wordt gecombineerd met zorg op maat. Het gebouw fungeert als centraal ontmoetingspunt in de wijk en beschikt onder meer over faciliteiten zoals laad- en stallingsplekken voor scootmobielen.

Frisse paascreaties

De ochtend startte met koffie, thee en iets lekkers, waarna de bewoners aan de slag gingen met potjes die zij zelf konden versieren. Nadat de versierde potjes werden gevuld met oase, konden de deelnemers hun creativiteit kwijt met takjes forsythia, andere lentegroenen en verse gerbera’s. Zo ontstonden uiteenlopende en frisse paascreaties. Een klein nestje met eitjes vormde de feestelijke afsluiting van elk stuk. Juist die details zorgden volgens deelnemers voor een kleurrijk en vrolijk geheel.

Vrijwilligers van Veenstaete waren aanwezig om te ondersteunen waar nodig. Dankzij hun inzet verliep de ochtend soepel en kon iedereen ongeacht mobiliteit of motoriek meedoen. Na afloop werd er nog nagepraat onder het genot van een drankje. De bewoners gingen tevreden naar huis met een zelfgemaakt paasstukje, dat de lente alvast in huis bracht.

Op de foto: Creatieve paasochtend bracht bewoners Veenstaete samen. Foto: aangeleverd.