Con Amore wil weer gaan zingen!

Aalsmeer – Het bestuur van Aalsmeers mannenkoor Con Amore is in corona-setting bijeen (de garage van Ton) geweest om te bespreken hoe en nu verder in deze tijd. Alle leden willen weer graag met elkaar gaan zingen, maar uiteraard wel op een veilige en verantwoorde manier.

Er is inmiddels een mail gestuur naar de leden met daarin het standpunt van het bestuur. De heren willen weer in koorverband bijeen komen, maar daar moet dan natuurlijk wel voldoende belangstelling voor zijn. Het bestuur begrijpt dat er leden zijn die liever nog niet gaan repeteren. Gezien de wat hogere leeftijd van de meeste leden is het mannenkoor een kwetsbare doelgroep voor besmetting met het coronavirus.

“Maar, we willen weer zo graag gaan zingen. Na zes maanden zangrust willen we het weer gaan proberen, in aangepaste vorm”, aldus het bestuur. Met hulp van the Beach is een nieuwe repetitieruimte gevonden, die qua grootte voldoet aan de RIVM-regels.

Dus wie graag zingt en het bij Con Amore wil gaan proberen, is van harte welkom. Het mannenkoor streeft er naar om begin september weer van start te gaan. Er wordt gerepeteerd op maandag in één van de zalen van the Beach aan de Oosteinderweg 243a. Aanvang is 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.amkconamore.nl of neem contact op met de secretaris: 06-24227973.