De Ronde Venen – Ouders Lokaal organiseert maandag 8 oktober van 20.00 tot 21.30 uur een gratis online workshop over communicatie met tieners. Psycholoog en opvoedcoach Valerie Ritchie biedt praktische handvatten om de relatie tussen ouder en tiener te versterken. Centraal staat het bevorderen van wederzijds respect en het vermijden van machtsstrijd, met behulp van bemoedigende communicatie. De workshop is bedoeld voor ouders die zoeken naar meer verbinding in de opvoeding van pubers. Aanmelden kan via derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor vragen: info@ouderslokaal.nl. Ouders Lokaal zoekt betrokken ouders die het team willen versterken. Vacatures en informatie zijn te vinden op de website.

Op de foto: Online workshop: communiceren met tieners zonder strijd. Foto: aangeleverd.