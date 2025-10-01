Column: ‘Donald denkt door’

Verlichting in tijden van spanning

Door Donald Esser.

Terwijl Netanyahu zijn raketten telt, Poetin zijn tanks poetst en Trump zijn ego oppompt als een lekke fietsband, loop ik door de Action in Mijdrecht. Niet om te vluchten voor de wereldproblematiek – al zou dat best een valide reden zijn – maar gewoon omdat je daar Sensodyne tandpasta doorgaans goedkoper scoort dan bij de PLUS, AH of Jumbo. AXE-deo ook trouwens. En nee, ik word niet gesponsord. Al zou ik het niet erg vinden.

Kruidvat probeert ons nog te verleiden met marketingtrucs waar zelfs Poetin jaloers op zou zijn. ‘2+1 gratis’ klinkt onschuldig, maar is eigenlijk een vorm van psychologische oorlogsvoering. En wij, brave consumenten, trappen erin met open ogen. Of gesloten ogen. Want gratis bestaat niet. En denken doen we liever niet. Denken leidt tot vragen. En vragen tot ongemak. En ongemak past niet in een winkelmandje.

De wereld staat in brand. Letterlijk. Maar in de schappen van de Action en bij tuincentra in onze regio is het momenteel één en al verlichting. Kerstverlichting. Lichtjes. Glitters. Glimlachjes. Terwijl de geopolitieke potentaten hun spierballen rollen, rollen wij onze winkelwagentjes langs de kerst. En eerlijk? Ik word daar blij van. Echt superblij.

Ik gaf mijn kleindochter voor haar verjaardag een vette Action cadeaucheque. Ze wil nu al kerstspullen kopen. Dit onder het motto: veel voor weinig. Maar vooral omdat ze er als student blij van wordt. En blijdschap is tegenwoordig een kostbaar goed. Misschien wel waardevoller dan olie, gas of geopolitieke invloedssferen.

Oktober, november, december: de donkerste maanden van het jaar. Ik vind het helemaal niets. ‘Maar het zijn ook de maanden waarin we het licht zelf moeten aansteken’, zegt mijn vrouw dan. Kaarsjes aan. Lichtjes in de tuin. En gelijk heeft ze. Want als de wereld donkerder wordt, moeten wij zelf feller gaan schijnen.

Laten we blij zijn in onze straten, in onze huizen, in onze hoofden. Even weg van Netanyahu, Poetin en Trump. Even richting Sinterklaas, dan de kerstgedachte. En vooral de kerstbeleving. Daar kunnen we nu al mee beginnen. En ervan genieten. Want hoop is geen naïviteit, het is een keuze.

Dus ja, de wereld staat in brand. Maar in Uithoorn en De Ronde Venen hangt de verlichting. Geniet ervan, breng je huis nu al in kerstsferen. Met vooral familie en vrienden. Want in tijden van spanning zijn samenzijn met mensen van wie je houdt én licht in de donkere maanden misschien wel de krachtigste antwoorden op alle wereldse shit rondom ons. Na december zien we wel weer…