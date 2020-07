Clubrecords voor AVA-atleten Nienke en Gwen

Aalsmeer – Ook de tweede wedstrijd van het zo prille atletiekseizoen werd zaterdag 18 juli in Utrecht gehouden. De gretigheid van de atleten om aan de start te verschijnen werd gemotiveerd, doordat de organisatie van de Trackmeetings op korte termijn een tweede trackmeeting wist te organiseren. Voor de middenafstand atleten de kans om hun tijden aan te scherpen en meer wedstrijdritme op te doen.

Voor AV Aalsmeer waren het naast Nienke van Dok, die afgelopen week als eerste haar wedstrijd had gelopen, ook Colin en Gwen Alewijnse en Corné Timmer die van start zouden gaan. Voor Corné Timmer was het niet de opening van zijn baanseizoen als gehoopt. Hij verloor helaas zijn schoen direct na de start waarna hij zijn race over 3000 meter na 2000 meter moest staken.

Eerste bij junioren U20

Op de 800 meter was het succes groot voor Nienke, Colin en Gwen. In de eerste en snelste serie van de tweede startgroep was het Nienke die een goed opgebouwde race liep. Met een magistraal eindschot finishte ze als eerste bij de junioren U20 waarbij haar tijd niet alleen een persoonlijk record maar tevens ook een nieuw clubrecord bij de meisjes A betekende. Ze verbeterde hier het 11 jaar oude clubrecord van Mirjam van Ouwerkerk en brengt dit op 2:16,87 minuten.

Persoonlijk record Colin

In de tweede serie startten Gwen en Colin Alewijnse. Hier liet vooral Colin zijn grote progressie zien. De 13-jarige atleet verbeterde zijn persoonlijk record met maar liefst 13 seconden tot 2:16,62 minuten. Gevolgd door Gwen die een ijzersterke wedstrijd liep en haar persoonlijke én het clubrecord bij de meisjes C wist aan te scherpen tot 2:20,96 minuten, een verbetering met 1,2 seconden.

Foto: Erik Witpeerd. Colin Alewijnse in actie.