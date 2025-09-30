Clubkampioen bridge De Kwakel gehuldigd

De Kwakel – Op de clubavond voor de bridgecompetitie begon, werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. André en Jaap Verhoef werden gehuldigd, omdat zij het seizoen 2024-2025 succesvol als kampioen hebben afgesloten. Zij kregen de wisselbeker uitgereikt door de voorzitter van de wedstrijdcommissie.

Daarna gingen 24 paren over tot de vierde zitting van de parencompetitie. In de A-lijn kwamen op de eerste plek Heleen en Mees van der Roest met 58,75% gevolgd door Ria Broers en Anneke Karlas met 55,83%. Het paar André en Jaap Verhoef eindigde op de derde plek met 54,58%. In de B-lijn met 57,50% op de eerste plaats Bea en Ted Verdegaal, gevolgd door Anneke Bicknese en Wim Davelaar met 56,25%. Gedeeld derde werden de paren Wim Beijer en Ruud van der Peet en Adrie en Ko Bijlsma met 55%. Meer informatie over bridgen in De Kwakel: mail naar bvkbestuur@yahoo.com.

André en Jaap Verhoef werden gehuldigd, omdat zij het seizoen 2024-2025 succesvol als kampioen hebben afgesloten. Foto: aangeleverd.