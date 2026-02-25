Mijdrecht – De traditie van paas-eieren, ooit symbool van nieuw leven en wederopstanding, krijgt dit voorjaar in Mijdrecht een bijzondere invulling. Komende 5 en 12 maart organiseert de Janskerk in Mijdrecht een verkoopactie van chocolade-eieren, waarvan de volledige opbrengst wordt ingezet voor noodhulp aan Oekraïne.

De helft van het geld gaat naar Stichting G.O.U.D. in Kamerik, die met vrijwilligers transporten vol kleding, etenswaren en andere hulpgoederen naar het oorlogsgebied verzorgt. De andere helft ondersteunt Stichting Local Care, die getraumatiseerde Oekraïense burgers en militairen opvangt en begeleidt; een initiatief dat al langere tijd door de Janskerk wordt gesteund.

Met de aankoop van een zakje paaseieren dragen inwoners direct bij aan verlichting van de humanitaire nood die miljoenen Oekraïners treft. De verkoop vindt plaats in gebouw Irene, Kerkstraat 1 in Mijdrecht, van 09.30 tot 17.00 uur. Meer informatie: Wim van Aalst, 06 – 5313 6161.

Op de foto: Chocolade-eieren met een gouden randje. Foto: aangeleverd.