Cees Beye 50 jaar lid van zangkoor ‘Con Amore’

Aalsmeer – Maandagmiddag 17 augustus werd Con Amorelid Cees Beye bezocht door Nico en Harry van de vereniging om Cees eens goed in het zonnetje te zetten. Het is namelijk precies 50 jaar geleden dat hij voor het eerst op de repetitieavond van Con Amore kwam. Een jonge Zeeuw met een hart van goud en een waarlijk goed stemgeluid was naar Aalsmeer gekomen voor het bloemenvak. Begonnen bij de tweede tenoren en gaandeweg geëindigd bij de bassen. Cees heeft heel veel meegemaakt in die 50 jaar. Toen hij kwam bestond de club uit ongeveer 50 zangers, het aantal groeide in de loop der tijd tot ver boven de 100. Op dit moment van de coronacrisis is het aantal collega’s weer geslonken, tot veertig zangers. Cees is op dit moment herstellende van een operatie en het gaat goed met hem. Tijdens het bezoek vertelde hij veel over het verleden van Con Amore. Cees heeft Frans Kocks meegemaakt en dirigent Theo heeft hij zien aantreden. Het koor veranderde qua muzieksmaak en tot op de dag van vandaag ondervinden de leden daar nog profijt van. De jubilaris was vele jaren een van de twee geluidstechnici, de microfoons stelde hij op, de D&R mixer regelde hij af en de Revox A77 nam alles op. Kilometers band is er opgenomen en gelukkig is er nog iets van bewaard gebleven. Bovendien was Cees actief voor het clubblad van Con Amore.

Cees en zijn vrouw Nel waren blij met de bloemen, het diamantje gevat in een speldje en de oorkonde die bij het jubileum horen. Als zijn basstem weer beter wordt zien alle zangers van het koor hem misschien weer terug bij Con Amore: “Till we meet again!”

Het bestuur van Con Amore gaat zo spoedig mogelijk – de RIVM regels in acht genomen – de mogelijkheid onderzoeken weer te gaan repeteren.