CDA: ‘Betaalbare’ starterswoningen op locatie Twistvliedschool alsnog beleggingsobject

De Ronde Venen – “Wat in 2021 werd gepresenteerd als een doorbraak voor jonge woningzoekers in De Ronde Venen, blijkt door fouten van het college zijn doel voorbij te schieten”, aldus CDA De Ronde Venen in een persbericht. Op de locatie van de voormalige Twistvliedschool in Mijdrecht zouden betaalbare starterswoningen verrijzen, met een maximale koopprijs van 160.000 euro en een antispeculatiebeding om snelle doorverkoop met winst te voorkomen. Uit recent vastgestelde antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA en een raadsinformatiebrief blijkt nu dat deze bescherming juridisch onvoldoende is vastgelegd.

De appartementen in complex De Ooievaar zijn verkocht voor bedragen tot ruim 190.000 euro. Daarnaast moesten kopers verplicht extra kosten maken voor onder meer keuken, badkamer en installaties, die alleen via de ontwikkelaar konden worden afgenomen. Volgens het CDA hadden deze kosten, gezien de verplichte afname, altijd tot de totale koopprijs moeten worden gerekend. Daarmee kwamen sommige woningen boven de grens voor sociale koop van €200.000 uit. Bewoners trokken hierover aan de bel en namen juristen in de arm. Het college erkent nu dat zij juridisch gelijk hebben. De uitleg die de gemeenteraad eerder kreeg, dat deze bijkomende kosten niet tot de koopprijs zouden behoren en dat het antispeculatiebeding gewoon van kracht was, blijkt onjuist.

Commissielid Rody van der Pouw-Kraan (CDA): “Wij hebben hier vanaf het begin kritische vragen over gesteld. Eind 2024 hebben wij expliciet gevraagd: als je alle verplichte kosten meetelt, zijn dit dan nog wel sociale koopwoningen en gelden de aan de raad beloofde voorwaarden dan nog wel? Het college zei toen volmondig ja. Nu moet het erkennen dat die bescherming juridisch nooit goed is geborgd.”

Omdat de woningen formeel niet onder sociale koop blijken te vallen, vervalt ook het antispeculatiebeding. Daarmee kunnen de appartementen, ooit bedoeld als eerste stap voor starters, nu zonder beperkingen worden doorverkocht.

“Dat is precies wat wij altijd hebben willen voorkomen”, zegt Van der Pouw-Kraan. “Woningen van veertig vierkante meter, gebouwd voor jongeren, dreigen in de huidige markt voor vier ton of meer te worden verkocht. Dat is geen incident, dat is het gevolg van bestuurlijke keuzes en onvoldoende juridische borging.”

“Het is goed dat het college, naar aanleiding van onze vragen, nu erkent dat hier fouten zijn gemaakt,” zegt Van der Pouw-Kraan. “Dat geeft de ruimte om eindelijk te kijken naar een aanpak waarbij we niet alleen starterswoningen beloven, maar die belofte ook daadwerkelijk waarmaken. Daar zal het CDA zich voor blijven inzetten, zodat starters in De Ronde Venen echt een kans krijgen op de woningmarkt. Je moet betaalbaarheid niet alleen beloven, maar ook borgen. Anders verandert een starterswoning alsnog in een beleggingsobject. En dat is precies wat hier nu gebeurt.”

