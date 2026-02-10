Carnaval in Vinkeveen Steupeldonk

Vinkeveen – Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels trapt vrijdag 13 februari het carnavalsweekend af. Om 18.00 uur starten de festiviteiten met de traditionele Vijf Uurkes Vooraf in Café de Vink. Tijdens deze opening wordt opnieuw stilgestaan bij de wisseling van de scepter binnen de vereniging.

Dit jaar draagt Prinses Slurpie 1e haar titel over aan Prinses Evelien, die tijdens carnaval zal regeren onder de naam Prinses Eve 55. Prinses Eve 55 heeft Robbie aangewezen als haar adjudant. Samen openen zij de zaterdag met het vertrouwde carnavalsontbijt voor de leden van de vereniging, waarbij vooral de eieren traditiegetrouw een centrale rol spelen.

Feestelijke middag in Maria Oord

Zaterdag 14 februari verzorgt De Vinkeveense Steupels opnieuw een carnavalsmiddag voor de bewoners van Maria Oord. De middag begint om 14.00 uur en staat volledig in het teken van muziek, herkenning en gezelligheid. In totaal worden ongeveer vijftien optredens gepresenteerd, met acts geïnspireerd op bekende artiesten zoals Willeke Alberti, Guus Meeuwis, De Havenzangers, De Toppers, Lanterfantje en Corrie van Gorp.

Quincy treedt op

Tussen de acts door treedt carnavalsvriend Quincy live op. De organisatie kan ook dit jaar rekenen op gulle bijdragen uit Vinkeveen: de worsten worden aangeboden door een anoniem echtpaar, terwijl de kaas wederom wordt geschonken door de reizende kaasboer Jos Kok. De drankjes worden bekostigd door De Steupels zelf, mede mogelijk gemaakt door bijdragen van inwoners die de vereniging een warm hart toedragen. Na afloop van het programma wordt vanaf 17.00 uur na geborreld in Café ‘t Kruytvat waar gedurende de avond livemuziek is van diverse artiesten.

Naar het zuiden

Zondag vertrekken Prinses Eve 55, adjudant Robbie en de leden richting het zuiden van het land, waar zij al jarenlang vaste gasten zijn in een lokale carnavalskroeg. De maandag en dinsdag worden door de leden ieder op eigen wijze ingevuld. De vereniging kijkt met enthousiasme uit naar het komend weekend en sluit af met de vertrouwde kreet: Alaaf, alaaf, alaaaf. Houdoe en bedankt!

Carnaval in Vinkeveen Steupeldonk. Foto: aangeleverd.