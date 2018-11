Buurt AED project omgeving Zirkoon Mijdrecht geslaagd!!

Mijdrecht – Het buurt AED-project wat sinds afgelopen week loopt is nu al meer dan geslaagd! De AED komt er en zal onderdeel gaan uitmaken van het AED-netwerk van hartslagnu.nl Volgens de initiatiefnemer Patrick Leliveld heeft het inwonersinitiatief nu al veel meer opgeleverd dan alleen een binnenkort beschikbare AED. Een groot aantal buurtbewoners hebben onderling contact gezocht en het onderwerp is gaan leven. Dit blijkt ook uit het binnen een week bij elkaar brengen van het benodigde bedrag van 1629 euro.

Patrick geeft aan: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel reacties en ondersteuning ik gekregen heb, het leeft nu dus echt in de buurt.”. Vrijwel direct na de start van zijn actie zijn er buurtbewoners bij hem langsgekomen om te bespreken hoe ze bij konden dragen aan het succesvol maken van deze actie. Die gesprekken waren direct al breder dan alleen het zorgen voor voldoende donaties om de AED voor de buurt te kunnen realiseren. Ook is het idee ontstaan om uit te zoeken of het stimuleren van trainingen op gebied van reanimatie en AED een mogelijkheid is.

Snel

Nu er voldoende donaties binnengekomen zijn zal de AED al binnen enkele dagen beschikbaar zijn. Vervolgens zullen een aantal actieve buurtbewoners de mogelijkheden van het aanbieden van een training gaan uitzoeken. “Afgelopen week heeft de gemeenteraad twee moties unaniem aangenomen met betrekking tot AED’s in de gemeente. Een motie van de VVD die met steun van het CDA, D66 en de seniorenpartij is ingediend stelt ook dat de gemeente het aanbieden van AED-trainingen moet stimuleren” zo weet Patrick. Met dit gegeven zal hij contact opnemen met verantwoordelijke wethouder zorg, mevrouw Becker om na te gaan wat de gemeente kan bijdragen om de cursussen daadwerkelijk te gaan organiseren. De buurt zal vervolgens geïnformeerd worden.

Inmiddels lopen er meerdere buurt AED initiatieven binnen de dorpen van De Ronde Venen. Een ontwikkeling die niet alleen zorgt voor meer AED’s in de gemeente maar ook zorgt voor onderlinge buurtcontacten en het gezamenlijk bijdragen aan veiligheid in de buurt.

Voor meer informatie over buurtaed.nl wat een initiatief is van de Hartstichting in samenwerking met Philips kan gekeken worden op de site buurtaed.nl en hartslagnu.nl