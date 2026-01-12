‘Bushaltes Vinkeveen blijven bestaan’

De Ronde Venen – Er is onduidelijkheid ontstaan na publicatie in deze krant en online over het vermeende verdwijnen van vijf bushaltes in Vinkeveen. “Dit klopt niet. Alle bushaltes in Vinkeveen blijven gewoon bestaan”, laat de gemeente bij monde van Jill Schuitemaker – communicatieadviseur Verkeer en BOR Gemeente De Ronde Venen – weten

Maar er verandert wel een en ander: “Er komt een extra bushalte langs de N201, ter hoogte van het Molmpad. De buslijnen 326 en 330 (voorheen 126 en 130) gaan dan rijden via de N201 en N212, in plaats van door het dorp. Zij stoppen bij de nieuwe halte én bij de bestaande halte Viaduct aan de Herenweg in Vinkeveen. Er blijven buslijnen door het dorp rijden. Dit is de huidige lijn 121 van en naar Hilversum en Buurtbus 526. Deze bussen gaan vaker rijden en sluiten dan beter aan op de vertrektijden van de haltes bij de N201 (nieuw) en het viaduct (bestaand). De provincie Utrecht onderzoekt op dit moment hoe dit er precies uit gaat zien.”

Verkeersveiligheid

Het doel is om reizigers sneller van A naar B te brengen en de verkeersveiligheid in Vinkeveen te verbeteren. “De gemeente bouwt de komende jaren 3.000 woningen. Een goed alternatief voor de auto is belangrijk voor nieuwe en huidige inwoners om zo de gemeente bereikbaar te houden. De doorgaande route door Vinkeveen wordt in het kader van het Centrumplan Vinkeveen 30 km per uur. Het is niet wenselijk om meer en grotere bussen in de toekomst door het dorp te laten rijden. Dit zorgt voor extra drukte en onveilige situaties. Samengevat: alle huidige bushaltes in Vinkeveen blijven bestaan, er komt een nieuwe, extra halte langs de N201 en er blijven buslijnen door het dorp rijden, met een betere frequentie en aansluiting.”

De provincie werkt samen met de gemeente aan de ontwikkeling van de plannen. Zo wordt het ontwerp verder uitgewerkt en onderzoek gedaan naar de buslijn door Vinkeveen. De wijzigingen gaan dan ook niet eerder in dan 2028.

De bushalte aan de Plevierenlaan. Foto: aangeleverd.