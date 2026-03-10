Burgemeester Kocken: ‘Niet echt verhit, maar wel interessant’

Van onze redactie

De Ronde Venen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart gingen de lijsttrekkers van negen politieke partijen in De Ronde Venen maandagavond met elkaar in debat in De Boei in Vinkeveen. Onder leiding van presentator Patrick Lodiers spraken zij over onderwerpen die de komende jaren belangrijk zijn voor de gemeente: woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid en financiën.

Van de huidige lijsttrekkers waren Marja Becker (Senioren Partij), Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) en Cees van Uden (D66) er toen eveneens bij. Voor de overige lijsttrekkers Tom Hoefs (Ronde Venen Belang), Anja Vijselaar (VVD), Coos Brouwer (CDA), Hendrik Palm (ChristenUnie-SGP), Simone Borgstede (Lokaal en Fair) en Annemieke Guldemond (50PLUS) was het hun eerste deelname aan dit debat. Het waren natuurlijk geen onbekende gezichten, want allen zijn al een tijdje in onze lokale politiek actief. Palm werd door Lodiers verwelkomd als ‘herintreder’. Hij was eerder zeventien jaar raadslid, maar had daarna een politieke sabbatical van vijftien jaar genomen.

Het debat was opgebouwd uit verschillende rondes waarin telkens drie partijen met elkaar in gesprek gingen over een bepaald thema. Daarnaast kreeg iedere partij de gelegenheid om in zestig seconden de belangrijkste standpunten toe te lichten. Bij elke debatrondes werd via een videofragment een vraag gesteld door een inwoner van De Ronde Venen.

Burgemeester Rosan Kocken

Voorafgaand aan het debat haalde Lodiers burgemeester Rosan Kocken naar voren. Voor haar was het de eerste keer dat zij een politiek debat in De Ronde Venen als toeschouwer meemaakte. Op de vraag op welke partij zij zou stemmen, antwoordde Kocken dat zij dat niet kan doen omdat zij nog niet in de gemeente woont. De burgemeester gaf aan nog op zoek te zijn naar een woning in De Ronde Venen. Volgens Lodiers kan dat, gezien het huidige woningtekort, nog wel even duren. Een opmerking die meteen een bruggetje vormde naar het eerste debatonderwerp van de avond: woningbouw.

Woningbouw

Bij het thema woningbouw – voor veel inwoners een belangrijk onderwerp – werd gevraagd wat de partijen concreet willen doen om ervoor te zorgen, dat meer inwoners een passende woning kunnen vinden. De partijen benadrukten – voorspelbaar en een open deurtje – allemaal het belang van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, van starters tot senioren. In de uitwerking liepen de standpunten echter uiteen, bijvoorbeeld als het ging om betaalbaarheid, doelgroepen en de snelheid waarmee nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden.

Duurzaamheid

In het debat over duurzaamheid ging het onder meer over de vraag welke maatregelen nodig zijn om De Ronde Venen klimaatneutraal te maken en of het realistisch is dat dit doel in 2050 wordt bereikt. Hoewel de partijen het er in grote lijnen over eens waren dat stappen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen, verschilden zij van mening over het tempo waarin dat moet gebeuren. Hierover ontstond een korte woordenwisseling tussen Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) en Cees van Uden (D66). Kroon stelde dat Van Uden met zijn opmerkingen weinig recht deed aan de D66-leus ‘Het kan wel’. Van Uden reageerde vervolgens “Het kan wel, maar mogelijk in een later tempo.

Mobiliteit

Ook mobiliteit kwam uitgebreid aan bod. Daarbij werd gesproken over het stimuleren van fietsen voor korte afstanden binnen de dorpen en over deelmobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen. Lodiers opende met de vraag die de inwoner stelde aan de deelnemers met welk vervoermiddel zij naar De Boei waren gekomen. VVD-lijsttrekker Anja Vijselaar vertelde met de auto te zijn gekomen. Toen Lodiers vroeg met wie zij die had gedeeld, antwoordde zij lachend dat dat haar man was, wat voor de nodige hilariteit in de zaal zorgde. Verder werd op dit onderdeel het debat scherper en was met name Tom Hoefs (Ronde Venen Belang) erg kritisch op het beleid van het huidige college met het plaatsen van drempels en minder parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten. Ook de discussie over het Bellopad werd nog even opgeworpen of dit nu een voetpad of fietspad moet zijn.

Zorg, veiligheid en financiën

Daarnaast kwamen onderwerpen als zorg, veiligheid en gemeentelijke financiën ter sprake. Zo werd onder meer gesproken over de vraag hoe jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en hoe ouderen prettig oud kunnen worden in de gemeente. Ook werd stilgestaan bij de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. Met name was Hendrik Palm (ChristenUnie-SGP) daarin erg uitgesproken over het feit dat we beter met de te besteden centen moeten omgaan en niet alles maar vast moeten uitgeven en later moeten kijken of er genoeg geld is.

Sfeer van het debat

Lodiers leidde het debat met een rustige, maar scherpe stijl en daagde de deelnemers regelmatig uit om met elkaar in discussie te gaan. Af en toe zorgde hij met een kwinkslag ook voor een luchtige sfeer in de zaal.

Hoewel de meningen op sommige momenten uiteenliepen, verliep het debat overwegend in een rustige sfeer en bleven echte confrontaties tussen de partijen beperkt. ‘Lief en gezapig’, liet een inwoner weten.

Burgemeester Rosan Kocken, die het debat als toeschouwer bijwoonde, omschreef de avond na afloop als ‘Niet echt verhit, maar wel interessant.’ Volgens haar kan het voor kiezers soms lastig zijn om de verschillen tussen partijen goed te overzien. Zij gaf inwoners die nog twijfelen daarom de tip om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals kunstmatige intelligentie (AI) of Kieskompas.

Geen winnaar of verliezer

Zoals vaak na een verkiezingsdebat werd ook deze avond nagepraat over de vraag wie het beste voor de dag was gekomen. Een duidelijke winnaar of verliezer viel volgens veel aanwezigen niet aan te wijzen. Wel kreeg herintreder Hendrik Palm (ChristenUnie-SGP) van verschillende bezoekers complimenten voor zijn rustige manier van debatteren, waarbij hij zijn standpunten met bevlogenheid en de nodige humor wist te brengen.

Onder leiding van presentator Patrick Lodiers debatteerde de lijsttrekkers over onderwerpen die de komende jaren belangrijk zijn voor de gemeente: woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid en financiën. Foto: Wilco de Vries.