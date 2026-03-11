Burgemeester Kocken maakt rondje langs sportvelden

De Ronde Venen – Burgemeester Rosan Kocken heeft zaterdag 7 maart met CDA De Ronde Venen een bezoek gebracht aan SV Hertha in Vinkeveen, CSW in Wilnis en SV Argon in Mijdrecht. Het bezoek vond plaats in het kader van de introductietour van de burgemeester door de gemeente. Daarbij heeft zij alle politieke partijen uitgenodigd om haar mee te nemen naar een plek die voor hen belangrijk is. Voor het CDA was de keuze: de sportvereniging.

Hertha

Het bezoek begon bij SV Hertha in Vinkeveen, waar de burgemeester en de CDA-fractie spraken met het bestuur over de ontwikkeling van de club. Daarbij werd teruggekeken op de succesvolle verbouwing van tien jaar geleden, maar juist ook vooruitgekeken naar de toekomst. De vereniging werkt toe naar haar 100-jarig jubileum in 2029 en kent momenteel een bloeiende vereniging met volle velden op zaterdag en drukbezochte trainingsavonden door de week.

CSW

Vervolgens ging het gezelschap naar CSW in Wilnis. Bij binnenkomst viel de burgemeester direct midden in de wedstrijd, precies op het moment dat CSW de 2-0 maakte. Daarna werd met vertegenwoordigers van de vereniging gesproken over het verenigingsleven en de toekomst van de club. Ook kwamen nieuwe initiatieven aan bod, zoals het idee om samen met andere voetbalverenigingen in de gemeente een Ronde Venen Cup te organiseren.

Argon

De middag werd afgesloten bij SV Argon in Mijdrecht. Daar werd eerst kort langs de lijn gekeken naar het eerste elftal, waarna in de drukbezochte kantine een gesprek volgde met het bestuur. Ook kreeg burgemeester Kokken een rondleiding door de vernieuwde kleedkamercomplexen, die vanaf het begin van het nieuwe voetbalseizoen volledig in gebruik zullen worden genomen. Daarbij werd onder meer gesproken over de samenwerking die Argon heeft met kinderopvang Partou en het VeenLanden College, die gebruikmaken van de sportfaciliteiten.

Aan het einde van de middag werd het bezoek afgesloten met een drankje in de kantine. Burgemeester Kocken sprong daarbij zelf achter de bar. Na een korte instructie van één van de vrijwilligers tapte zij een aantal biertjes voor de aanwezige Argonauten. In de volle kantine leverde dat veel lachende gezichten op en een mooie afsluiting van een sportieve middag.

Op de foto: Een rondje langs de sportvelden. Foto: aangeleverd.