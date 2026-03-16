Burgemeester bezoekt Voedselbank DRV

De Ronde Venen – BurgemeesterKocken bracht recentelijk een bezoek aan Voedselbank De Ronde Venen. Zij kreeg daar een presentatie over het werk, samenwerking met de gemeente en een update over de bouw van de nieuwe locatie.

Ook maakte zij kennis met het bestuur van de organisatie. Aansluitend volgde een rondleiding door de Voedselbank en de Kledingbank. Daarbij kreeg de burgemeester een goed beeld van de logistieke processen die nodig zijn om voedsel en kleding te verzamelen, op te slaan en te verdelen onder inwoners van de gemeente. Burgemeester Kocken liet weten onder de indruk te zijn van de omvang van de organisatie en de impact van het werk. Ook sprak zij haar waardering uit voor de inzet van de vele vrijwilligers die zich hier dagelijks en al langere tijd voor inzetten.

Burgemeester Kocken op bezoek bij de Voedselbank. Foto: aangeleverd.