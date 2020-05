Buiten verjaardag vieren met dj’s

Aalsmeer – Ook in deze tijden gaat een verjaardag gewoon door. En vanwege de 1,5 meter corona-maatregelen worden er allerlei dingen bedacht om toch met elkaar (op afstand) feest te vieren. Zo ook in Aalsmeer. Aan de Dahliastraat werd Esther Eveleens 53 jaar. De twee dj’s Idan Benyakar en Tesz van Lavieren maakten er een feestje van op straat met Esther en vele buren op veilige afstand. Uiteraard is er wel lekker gedanst in het zonnetje.

En weer een cadeau voor de jarige Daan…

Drive-in verjaardag

Aan de Wissel vierde de 12 jaar geworden Daan een bijzonder feestje. Voor hem was een drive-in verjaardag georganiseerd. De gasten kwamen in auto’s langs. Ze maakten een praatje, zongen het ‘feestvarken’ toe en via lange stokken en zelfs een vlaggenmast kreeg Daan diverse cadeautjes. Heel gezellig! Zowel voor Esther als voor Daan aparte, en daardoor misschien wel onvergetelijke, verjaardagsfeestjes. Proficiat!

Foto’s: VTF / Laurens Niezen