Bruce Springsteen van heel dichtbij

Mijdrecht – Filmhuis Mijdrecht draait donderdag 12 maart om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis ‘Springsteen: deliver me from nowhere’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

De film laat Bruce Springsteen zien in een beslissende periode in zijn jonge leven. Hij staat op de drempel van wereld brede roem, maar voelt zich niet vrij. In plaats van groot en luid kiest hij voor klein en eerlijk. Hij trekt zich terug en werkt aan nieuwe songs in een eenvoudige setting. Daaruit groeit het album ‘Nebraska’ uit 1982. De film toont hoe dichtbij inspiratie soms komt, maar ook hoe zwaar die kan voelen. Je zit als kijker dicht op zijn huid. Je ziet een artiest die zoekt naar zijn eigen stem, zonder opsmuk. Regisseur Scott Cooper vertelt dit verhaal als een rustig drama, met veel aandacht voor sfeer en emotie. Jeremy Allen White (Carmy Berzatto in de hitserie ‘The bear’) speelt Springsteen en maakt van hem geen superheld, maar een mens.

Op de foto: De film ‘Springsteen: deliver me from nowhere’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.