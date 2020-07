Brandweer in actie voor explosie op boot

Aalsmeer – Maandag 27 juli rond kwart over vier in de middag werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een brand op een boot in een jachthaven aan de Herenweg in Leimuiden. De Brandweer is direct met de blusboot op weg gegaan, maar kreeg onderweg te horen dat de hulp niet meer nodig was, de Brandweer van Leimuiden had het incident al onder controle.

Door de explosie heeft de boot zware schade opgelopen. Er is veel roetschade, ramen zijn gesprongen en een deur is weggeblazen door de knal. Ook zijn twee personen behoorlijk gewond geraakt. Door medewerkers van de ambulancedienst is eerste hulp verleend. Eén persoon heeft behoorlijke brandwonden opgelopen en is met spoed en onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis vervoerd. Naar de oorzaak van de explosie wordt een onderzoek ingesteld. Mogelijk is een gasfles ontploft.

Foto’s: Marco Carels

Verbranden afval

Het was een drukke maandag voor de Brandweer van Aalsmeer. Rond elf uur in de ochtend is met spoed gereden naar een gebouw aan de Bezworen Kerf in De Kwakel. Volgens een melding was er een brand waar behoorlijk veel rook bij vrijkwam. Ter plaatse bleek het te gaan om een afvalverbranding op een privéterrein.

Grote brand in Amsterdam

De ‘piepers’ van de brandweerlieden gingen deze maandag vroeg af. Even over half negen in de ochtend werd assistentie gevraagd bij een zeer grote brand in een woonboerderij aan de Bloemendalergouw in Amsterdam. De brandweer is snel op weg gegaan met de dompelpomp en tankautospuit. Ter plaatse gekomen bleek de inzet van de Aalsmeerse Brandweer niet meer nodig. De brand heeft de boerderij volledig verwoest. Gedacht werd dat er niemand meer aanwezig was in de woning, er bleek echter toch nog een persoon binnen te zijn. Het lichaam werd nadat de brand was geblust in de woning gevonden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.