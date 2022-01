Mijdrecht – Op de Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek is maandagochtend een deel van de bebording van het tankstation losgekomen. De brandweer uit Mijdrecht moest in actie komen om dit veilig te stellen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een hoogwerker. Het tankstation is afgezet en kan voorlopig even niet gebruikt worden omwille van de veiligheid. (foto VLN Nieuws )