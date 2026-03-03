Bouwwerkzaamheden nieuwe locatie Voedselbank DRV hervat

De Ronde Venen – De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe locatie van Voedselbank De Ronde Venen aan de Rondweg zijn hervat. Na een periode van stilstand wordt er weer volop gewerkt aan de realisatie van een toekomstbestendige plek waar voedsel- en kledinghulp centraal staan.

Na een voortvarende start in 2025 kwamen de werkzaamheden in juni tijdelijk stil te liggen. De oorzaak was het verleggen van een elektriciteitskabel door netbeheerder Stedin. Door de hoge werkdruk bij Stedin duurde dit langer dan gehoopt. Dankzij de gezamenlijke inzet van Stedin, de gemeente De Ronde Venen, betrokken aannemers en de Voedselbank zelf, is de kabel eind januari 2026 succesvol verlegd. In februari zijn de bouwwerkzaamheden weer opgestart.

‘Welkom en gezien’

De nieuwe locatie, het voormalige werkcentrum, wordt volledig gerenoveerd, verduurzaamd en ingericht volgens een modern winkelconcept. Dit betekent dat cliënten straks in een prettige en respectvolle omgeving hun boodschappen kunnen doen. “Wij willen een plek creëren waar mensen zich welkom en gezien voelen”, aldus voorzitter Willem van den Bruinhorst. “Een omgeving waarin we samen met vrijwilligers en partners het verschil kunnen maken.”

Financiering

De financiering voor de nieuwe locatie is grotendeels rond. Tegelijkertijd hebben stijgende bouwkosten ertoe geleid, dat een aantal additionele onderdelen voorlopig is uitgesteld. Aanvullende steun blijft daarom van harte welkom. Bedrijven, organisaties en inwoners kunnen op verschillende manieren bijdragen, zowel financieel, als met materialen, producten en expertise. Van den Bruinhorst: “Zo zetten we de volgende stappen om de nieuwe locatie verder af te bouwen en optimaal in te richten. De Voedselbank kijkt uit naar de opening van de nieuwe locatie en spreekt grote waardering uit voor iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet.”

Meer informatie: www.voedselbankderondevenen.nl.

De bouwwerkzaamheden op de nieuwe locatie Voedselbank De Ronde Venen zijn hervat. Foto: aangeleverd.