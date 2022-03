Bouw huurwoningen op oude VVA-terrein van start

Aalsmeer – Op het voormalige VVA-terrein in de Hornmeer bouwt Eigen Haard 56 sociale huurwoningen. Het project bestaat uit twee blokken van 28 woningen. Het plan is dat de woningen na de zomervakantie klaar zijn. Wethouder Robert van Rijn, bestuursvoorzitter Bert Halm van Eigen Haard en Bea van Doorn en Wendy Pouw van Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart namen een kijkje op de bouwplaats.

Woonagenda

Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben heel blij met de bouw van deze woningen. Het worden betaalbare woonruimten voor vooral jongeren. Dit concept sluit mooi aan bij onze woonagenda en voorziet in een grote behoefte in Aalsmeer.” Bert Halm voegt hier aan toe: “Ook wij zijn heel blij met de start van de bouw van deze woningen. In januari hebben wij 44 seniorenwoningen opgeleverd aan het Laurierhof. Daar komen in het najaar deze prachtige starterswoningen bij. Dit sluit aan bij onze wens om voor verschillende doelgroepen betaalbare en goede woningen te bouwen.”

Gasloos en duurzaam

Aannemer Heddes Bouw en Ontwikkeling bouwt hier in opdracht van Eigen Haard 28 studio’s van circa 30 vierkante meter en 28 tweekamerwoningen van circa 45 vierkante meter. Deze woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. De heiwerkzaamheden en de boringen voor de warmtepompen zijn inmiddels gedaan. De woningen worden modulair gebouwd. Dit houdt in dat de woningen grotendeels in de fabriek gebouwd worden en daarna getransporteerd naar de bouwplaats, gestapeld en verder afgebouwd. De woningen zijn gasloos en duurzaam. Zo heeft iedere woning een warmtepomp. Een kenmerk van de gebouwen is dat de gevels grotendeels van hout zijn. Ook komt er een gemeenschappelijk dakterras met picknicktafels om buiten te recreëren en als ontmoetingsplek voor bewoners.

Inschrijven

De woningen worden aangeboden via woningnet. Waarschijnlijk start de verhuur van de woningen in het derde kwartaal van dit jaar.

Foto: Van links naar rechts: Wethouder Robert van Rijn, Wendy Pouw en Bea van Doorn van huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart en Bert Halm, bestuursvoorzitter Eigen Haard.