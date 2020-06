Bosplan 2.0: Meer ruimte voor recreanten

Amstelland – De commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG) vergaderde donderdag 11 juni over de bossenstrategie van Noord-Holland. Er komt volgens gedeputeerde Esther Rommel (VVD) de komende 10 jaar 350 hectare bos bij in onze provincie Maar waar?

VVD Noord-Holland vindt het een kans om te investeren in recreatieve bossen dichtbij de stad. Een Bosplan 2.0 voor het Amstelland bijvoorbeeld, om de capaciteit van het Amsterdamse Bos te vergroten en Amstelgroen alsnog uit te voeren. En zo in plaats van meer regels meer ruimte te geven aan recreanten die willen wandelen, hardlopen, fietsen, paardrijden of hun hond uit laten.

Meer toeristen en evenementen moeten niet ten koste gaan van de vrijheid van de andere gebruikers. Juist nu is er behoefte om dichtbij huis te kunnen ontspannen. Bewoners van deze regio worden uitgenodigd om hun ideeën te delen met de Noord-Hollandse VVD fractie.

Nick Roosendaal, VVD Noord-Holland

E-mail: roosendaaln@noord-holland.nl