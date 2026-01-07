Bordercollie Daisy vermist na schoten van jager

De Ronde Venen – Sinds zaterdag 27 december is bordercollie Daisy spoorloos. De hond schrok tijdens een wandeling op de Bosdijk bij Wilnis/Kockengen van een salvo van acht schoten van een jager en zette het op een lopen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Haar baasje, Gré Geevers uit De Ronde Venen, is ten einde raad. “Daisy is mijn alles”, vertelt zij geëmotioneerd. “Ik slaap niet, ik eet niet. Het voelt alsof ik een kind kwijt ben.”

Samen met de Dierenambulance De Ronde Venen, Amstelland en Stichtse Vecht wordt met man en macht gezocht naar de bruin-witte viervoeter. Daisy is een bijzondere hond, benadrukt Gré. “Ze zorgt ervoor dat ik veel naar buiten ga. Ze is schrikkerig en bang, maar normaal komt ze altijd terug als ze wegrent. Nu niet.”

Signalement Daisy: Bordercollie, kleur bruin-wit, vermist sinds 27 december 2025 op locatie Bosdijk, Kockengen. Wie Daisy heeft gezien of weet waar ze is, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de Dierenambulance of de redactie van de Nieuwe Meerbode, redactiemijdrecht@meerbode.nl.

Op de foto: Waar is Daisy? Foto: aangeleverd.