Borden met nieuwe regels zorgen opnieuw voor discussie op historisch Bellopad

Van onze redactie.

De Ronde Venen – Dat het Bellopad al jaren onderwerp van discussie is in De Ronde Venen, mag inmiddels duidelijk zijn. De uiteenlopende meningen over de inrichting en het gebruik van het pad hebben de inwoners tot nu toe niet dichter bij elkaar gebracht. Het Bellopad in De Ronde Venen lijkt inmiddels een dossier op zich en een terugkerende bron van discussie, irritatie en onduidelijkheid.

De discussie rondom het Bellopad kent meerdere invalshoeken. Zo was er lange tijd zorg dat het karakter van het ‘ruige’ wandelpad zou verdwijnen en plaats zou maken voor een meer verharde route, mogelijk zelfs een fietssnelweg. Opvallend is, dat hierover meerdere inwonersbijeenkomsten zijn georganiseerd, waarbij veel bewoners zich uitspraken voor het behoud van het pad als wandelroute. Die betrokkenheid wekte de indruk dat inwoners daadwerkelijk invloed konden uitoefenen. De teleurstelling was dan ook groot toen het pad uiteindelijk toch werd verhard, waardoor de participatie door sommigen achteraf als een formaliteit werd gezien.

Daarnaast speelden recent zorgen over de veiligheid. Het gebruik van menggranulaat, waarin scherp steen en mogelijk glas kan zitten, zou risico’s opleveren voor zowel wandelaars als honden. Ook het gedrag van sommige hondenbezitters zorgde voor irritatie. Wandelaars spraken eerder al cynisch over het ‘drollopad’, vanwege hondenuitwerpselen die niet werden opgeruimd. En vier jaar geleden speelden er al een juridisch conflict over de openbaarheid van het pad, toen een grondeigenaar delen afsloot met betonblokken. Kortom: het historische pad, waar vroeger de ‘Bello’-trein reed, blijft de gemoederen in onze gemeente bezighouden.

Nieuwe vragen over geplaatste borden

De meest recente discussie komt uit politieke hoek. De fractie van Ronde Venen Belang heeft vragen gesteld aan het college over recent geplaatste borden bij onder andere de ingang bij de begraafplaats in Wilnis en in Vinkeveen. Op de borden staat onder meer de tekst: ‘Vrij wandelen op wegen en paden’.

Op zichzelf lijkt dat passend voor een wandelpad. Daaronder volgen echter meerdere restricties: geen toegang met loslopende honden (tenzij anders aangegeven), Geen toegang voor paarden, geen fietsen of gemotoriseerd verkeer, geen toegang tussen zonsondergang en zonsopkomst. Met name die laatste regel roept vragen op. Volgens de fractie gebruiken veel inwoners het pad juist om na werktijd of in de avonduren te wandelen en te ontspannen. De beperking zou daarmee gevolgen kunnen hebben voor een grote groep gebruikers. Ook de regels rondom honden zorgen volgens hen voor verwarring. De partij vraagt zich af of inwoners voldoende geïnformeerd zijn en of er nog extra communicatie vanuit de gemeente volgt over deze wijzigingen.

Discussie nog lang niet voorbij

Met de nieuwe vragen lijkt de discussie over het Bellopad opnieuw op te laaien. Of en hoe het college hierop reageert, moet nog blijken. Vooruitlopend op mogelijke communicatie vanuit de gemeente, informeren wij alvast over deze ontwikkeling. Dat het laatste woord over het Bellopad nog niet is gezegd, lijkt inmiddels zeker. Waar het pad ooit symbool stond voor rust en historie, lijkt het nu vooral een plek waar verschillende belangen en meningen samenkomen. Eerder werd het pad gekscherend het ‘drollopad’ genoemd, maar gezien de voortdurende discussie lijkt een nieuwe bijnaam zich aan te dienen: het ‘discussiepad’.

Misschien ligt hier een uitdaging voor de gemeenteraad: om met betere inwonersparticipatie te zorgen voor meer verbinding, zodat iedereen op zijn eigen manier kan blijven genieten van dit bijzondere stukje natuur in De Ronde Venen.

Op de foto: Borden met nieuwe regels zorgen opnieuw voor discussie op historisch wandelpad. Foto: aangeleverd.