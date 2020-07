Boot met motor uit jachthaven gestolen

Aalsmeer – In de nacht van zondag 28 op maandag 29 juni is een rubberboot met buitenboordmotor gestolen bij een jachthaven aan de Uiterweg. Onbekenden hebben het kabelslot doorgeknipt en zijn er vandoor gegaan. Waarschijnlijk hebben de dieven zich toegang tot de jachthaven verschaft via het water.

Van een andere boot in de jachthaven hebben de dieven de buitenboordmotor ontvreemd.

De gestolen, nieuwe rubberboot (april 2020) is van het merk Nimarine, type MX290 en is 2.90 meter lang. De boot is mist een zitplankje en is voorzien van een 9.9 pk Yamaha buitenboordmotor uit 2007.

Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben of misschien wel de dieven of de boot hebben gezien, de politie hoort het graag. Contact opnemen kan via 0900-8844.