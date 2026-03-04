Boomplantdag in Mijdrecht: een kersverse traditie vol symboliek

Mijdrecht – In Mijdrecht, aan de Raadhuislaan nabij het Lam Gods, werd 3 maart een bijzondere nieuwe inwoner verwelkomd: een zoete kers, Prunus avium. De boom werd geplant door burgemeester Rosan Kocken en oud-burgemeester Maarten Divendal, op uitnodiging van de Energieke Rondeveners. Deze vrijwilligersgroep wil bewoners bewuster maken van het belang van bomen voor klimaat, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Keuze niet toevallig

De keuze voor een inheemse zoete kers is niet toevallig. De Prunus avium staat bekend om zijn fraaie witte bloesem in april en mei, gevolgd door kleine rood- tot bijna zwartgekleurde kersen in de zomer en nazomer. De soort kan uitgroeien tot een boom van zo’n acht tot tien meter en biedt voedsel en nest-gelegenheid aan vogels, insecten en andere dieren. Bovendien is de boom zonder bestrijdingsmiddelen geteeld, een keuze die aansluit bij de duurzame missie van de Energieke Rondeveners.

Tijdens de ceremonie benadrukten de initiatiefnemers het brede nut van bomen. Zo nemen ze CO₂ op en helpen ze de opwarming van de aarde te beperken. Op warme dagen zorgen ze voor schaduw en verkoeling, vooral op versteende plekken waar de temperatuur soms flink oploopt. Ook dragen bomen bij aan mentale gezondheid: een groene omgeving vermindert stress. Daarnaast kunnen bomen regenwater vasthouden en zo wateroverlast helpen voorkomen. Het zijn, kortom, stille werkers die de leefbaarheid van De Ronde Venen verbeteren.

De actie krijgt extra betekenis doordat de Energieke Rondeveners alle inwoners oproepen om óók zelf een boom te planten, waar dat mogelijk is. “Iedere boom telt,” luidt de boodschap. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabo ClubSupport.

Maarten reageerde bescheiden

Bij de voorbereiding ontstond een speels debat over de naam die op een bordje naast de boom zou moeten komen. De vrijwilligers dachten eerst aan de ‘Maarten Divendal boom’. Divendal reageerde bescheiden: tijdens zijn afscheid in 2025 was hij al vereerd met meerdere jonge eiken die ondernemers-verenigingen in verschillende kernen plantten als blijvend eerbetoon. Een tweede boom naar hem vernoemen vond hij wat veel van het goede. Daarom kwam het idee op om de boom te vernoemen naar de nieuwe burgemeester: ‘De Rosan Kocken boom’. Kocken liet weten warm voor meer groen in de gemeente te pleiten, maar vond het aan het begin van haar burgemeesterschap misschien net iets te vroeg voor een persoonlijke boomnaam. Zij stelde met een glimlach ‘Mijn eerste boom’ voor, een naam die bij de aanwezigen in de smaak viel, maar nog even moet bezinken.

Voor Maarten Divendal betekende de boomplanting meer dan een ceremonieel moment. “Bij mijn afscheid hebben de Energieke Rondeveners beloofd dat ze een boom aan de gemeente zouden schenken. Dat ik deze nu samen met mijn opvolger Rosan mag planten, vind ik ontzettend leuk,” zei hij zichtbaar geraakt.

Op de foto: Boomplantdag in Mijdrecht: een kersverse traditie vol symboliek. Foto: aangeleverd.