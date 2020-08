Boodschappenhulp nog steeds hard nodig

Aalsmeer – Wil je een buurtbewoner wat hulp bieden? Team Aalsmeervoorelkaar biedt ondersteuning voor praktische hulp. Met name boodschappenhulp is nu essentieel voor ouderen die de deur niet uit kunnen. Er zijn tijdelijk extra vrijwilligers nodig die boodschappen willen doen. Dit kan op de fiets of met de auto.

Iets voor u/jou? Neem dan contact op met Team Aalsmeervoorelkaar via 0297-347510 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) of stuur een mail naar team@aalsmeervoorelkaar.nl. Er kan ook contact opgenomen worden door inwoners die zelf (boodschappen)hulp kunnen gebruiken of voor iemand anders hulp willen vragen.

Hoe werkt het?

Wie zich aanmeld voor een ‘klus’ via Aalsmeervoorelkaar wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan aangegeven worden welke mogelijkheden je hebt en welke ‘klussen’ voorkeur hebben. Benzinekosten kunnen worden vergoed. Naast boodschappenhulpen is Aalsmeervoorelkaar ook op zoek naar tuinhulpen.