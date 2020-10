Boerenvreugd-dieren op bezoek in zorgcentra

Aalsmeer – Afgelopen maand kon kinderboerderij Boerenvreugd voorzichtig de bezoekjes aan de zorgcentra weer hervatten. Al jaren bezoeken de konijnen, cavia’s en poes Tommie de bewoners in de Aalsmeerse zorgcentra. Soms gaan ook de geiten en/of de schapen mee. Uit onderzoek blijkt dat dieren een positieve invloed hebben op de bewoners in zorgcentra. De dieren van Boerenvreugd worden dan ook altijd met open armen ontvangen.

Sinds maart lagen de bezoeken stil, maar voorzichtig is dit nu weer opgestart. Vorige week werd een bezoek aan Ouderen- en verzorgingstehuis Rozenholm gebracht. De dieren lagen lekker op tafel of op schoot bij de bewoners en er werd heel wat af geaaid. Een enkele bewoner heeft niet zo veel met dieren, maar de meesten genieten erg van deze bezoekjes. Vaak komen er verhalen over vroeger los, meestal met dieren in de hoofdrol. Niet alleen de bewoners worden vrolijk van deze bezoekjes. Ook de Boerenvreugd vrijwilliger en het personeel van de zorgcentra genieten van deze middagen.

In verband met de coronamaatregelen gaat er nu slechts één Boerenvreugd vrijwilliger mee met de dieren. Deze vrijwilliger moet klachtenvrij zijn en houdt zich aan de maatregelen in de zorgcentra. Wanneer een volgend bezoek gepland kan worden is onduidelijk nu de corona maatregelen weer zijn aangescherpt. Dit dierenbezoek was in ieder geval weer een succes!