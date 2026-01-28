Bjorn van der Linden plaatst zich voor NK-judo

Mijdrecht/Uithoorn – Tijdens de districtskampioenschappen judo onder 18 jaar van Noord-Holland kwamen afgelopen weekend twee judoka’s van Judoschool Blaauw in actie.

Het toernooi bracht een sterk deelnemersveld samen, waarin werd gestreden om plaatsing voor het Nederlands Kampioenschap. Bjorn van der Linden kwam uit in de gewichtsklasse +90 kilogram. Na een verloren eerste wedstrijd liet Bjorn zien over veerkracht te beschikken. In zijn tweede partij herstelde hij zich overtuigend door zijn tegenstander met een harde en zuivere worp op de rug te werpen. Dankzij deze overwinning eindigde Bjorn op een knappe tweede plaats. Met dit resultaat heeft hij zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap, dat zaterdag 7 februari in Den Haag zal worden gehouden.

In de gewichtsklasse -66 kilogram vertegenwoordigde Jens Lek Judoschool Blaauw. Ook hij begon het toernooi met een nederlaag, maar wist zich daarna knap terug te vechten. Jens won vervolgens twee partijen op rij en liet daarmee zien mee te kunnen komen in het sterke deelnemersveld. Na een daaropvolgende verliespartij eindigde hij uiteindelijk op de zevende plaats. Aangezien alleen de beste vier judoka’s zich plaatsen voor het NK kwam Jens net tekort, maar kan hij terugkijken op een leerzaam toernooi en krijgt hij volgend jaar een nieuwe kans.

Op de foto: Bjorn van der linden. Foto: aangeleverd.