De Ronde Venen – Wat ooit begon met negentien deelnemers, groeide vrijdagavond uit tot een volle zaal bij Stichting Paraplu in Wilnis; 69 bingospelers schoven enthousiast aan. “Meer dan 75 mensen kunnen we echt niet veilig kwijt”, aldus coördinator Jolanda Engel. Tijdens de avond werden negen rondes gespeeld, met als hoofdprijs een goedgevulde gereedschapskoffer. Zodra de nummers werden omgeroepen, viel de zaal stil. En zoals altijd bleef het spannend wie als eerste “Bingo!” durfde te roepen.
Op de foto: Bingoavond Paraplu trekt volle zaal. Foto: Wilco de Vries.