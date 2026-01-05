Bikkels trotseren kou tijdens Nieuwjaarsduik in de Poel

Aalsmeer – De Nieuwjaarsduik in Aalsmeer kon, in tegenstelling tot de vorige editie, dit jaar gewoon doorgaan en vormde een gezellige, frisse en onvergetelijke start van het nieuwe jaar. Dankzij de gezamenlijke organisatie van Fitness Aalsmeer, Zwemsportclub Oceanus, Windsurfclub Aalsmeer en de Reddingsbrigade Amstelveen werd het opnieuw een geslaagd evenement.

De veiligheid van alle deelnemers stond voorop en was uitstekend geregeld met de aanwezigheid van EHBO Dorrie Husson en de Reddingsbrigade. Voordat de dappere deelnemers over het surfstrand richting het koude water renden, werden zij eerst goed opgewarmd met een energieke, muzikale warming-up verzorgd door Daphne van Fitness Aalsmeer. Het advies om het hoofd warm te houden werd massaal opgevolgd dankzij de door Fitness Aalsmeer gesponsorde mutsen.

Deze editie was extra uitdagend: het water was met een temperatuur van net geen 3 graden ijskoud en de harde wind zorgde voor een gevoelstemperatuur net onder het vriespunt. Hierdoor lag het aantal deelnemers lager dan in 2024, toen de weersomstandigheden bijna lenteachtig waren. Maar de echte bikkels die dit jaar meededen, mogen ontzettend trots zijn op zichzelf – zij hebben een prestatie geleverd én mooie verhalen voor later.

Na afloop was het tijd om op te warmen en na te praten in het clubhuis van de windsurfclub, onder het genot van warme chocolademelk, thee en heerlijke soepen. Een geslaagde Nieuwjaarsduik in de Poel waar nog lang met een glimlach op wordt teruggekeken!

Foto: www.ronaldpothoff.nl