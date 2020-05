Vanaf dinsdag weer naar de bibliotheek

Aalsmeer – De Amstelland Bibliotheken mogen weer open. Liefhebbers kunnen weer gebruik maken van de fysieke collectie van de Bibliotheken. De medewerkers van de Bibliotheek hebben heel veel zin om iedereen weer te ontvangen. Uiteraard neemt de Bibliotheek maatregelen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Vanaf dinsdag 12 mei kunnen leden weer boeken lenen en terugbrengen in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Vooralsnog kan er geen gebruik gemaakt worden van de werkplekken en leestafels. Ook gaan de activiteiten in de bibliotheken nog niet van start.

Het uitlenen van boeken kan op drie manieren: boeken uitzoeken in de bieb, boeken vooraf reserveren of door een boekenpakket aan te vragen. Dit geldt nog niet voor alle vestigingen. Met het oog op wat er op korte termijn veilig en haalbaar is, zijn de mogelijkheden per vestiging:

* Aalsmeer: reserveringen ophalen en boeken uitzoeken in de bieb.

* Amstelveen Stadsplein: reserveringen ophalen en boeken uitzoeken in de bieb.

* Amstelveen Westwijk: reserveringen ophalen en boekenpakket ophalen.

* Uithoorn: reserveringen ophalen en boekenpakket ophalen.

De openingstijden zijn aangepast. Voor alle vestigingen geldt: dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Iedereen wordt verzocht om het verblijf in de Bibliotheek zo kort mogelijk te houden en bij voorkeur van tevoren online de boeken te reserveren via de catalogus. Dit kan weer vanaf dinsdag 12 mei.

Als de reservering klaar staat, krijgt men daar bericht over. Eerder opende de Bibliotheek Amstelland al de Afhaalbibliotheek in Aalsmeer, Westwijk en Uithoorn. In een week tijd zijn er meer dan 1.000 boekenpakketten aangevraagd. Deze pakketten zijn vanaf 12 mei alleen nog aan te vragen in Westwijk en Uithoorn. Meer informatie is te vinden op www.debibliotheekamstelland.nl.