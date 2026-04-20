Betere waterkwaliteit en hogere grondwaterstand dringend nodig in Botshol

De Ronde Venen – De provincie Utrecht beschrijft in de beheerplanevaluatie voor Botshol in De Ronde Venen de staat van de natuur en welke natuurherstelmaatregelen zijn uitgevoerd. Ondanks de genomen maatregelen blijven slechte waterkwaliteit, het wegzakken van de grondwaterstand in droge perioden en te hoge stikstofdepositie belangrijke knelpunten voor de natuur in Botshol. Er moeten snel maatregelen genomen worden om deze problemen aan te pakken, schrijft de Ecologische Autoriteit in haar advies.

Botshol is een oud laagveenverlandingsgebied met veel open water. In het gebied komen veenmosrietlanden, moerasruigten, galigaanmoerassen en hoogveenbossen voor die typisch zijn voor laagveenmoerassen. De plassen in Botshol waren vroeger helder met waterplanten als krabbenscheer, fonteinkruiden en kranswieren. Tegenwoordig is het water troebel en zijn de waterplanten vrijwel verdwenen.

De provincie Utrecht heeft het eerste Natura 2000-beheerplan voor Botshol geëvalueerd. De beheerplanevaluatie beschrijft de staat van de natuur in het gebied en de vele herstelmaatregelen die zijn uitgevoerd. Toch zijn niet alle problemen aangepakt.

Onvoldoende

De waterkwaliteit is onvoldoende, de grondwaterstand daalt in droge perioden te sterk en de stikstofbelasting is nog steeds te hoog. Voor deze knelpunten zijn tot nu toe geen, of onvoldoende maatregelen genomen, terwijl dat essentieel is voor het behoud en herstel van de natuur in Botshol.

De Ecologische Autoriteit wijst er in haar advies op dat zonder maatregelen verdere verslechtering niet is uit te sluiten. Naast het verminderen van de stikstofdepositie zijn aanvullende maatregelen binnen en buiten Botshol nodig die de waterkwaliteit verbeteren en zorgen voor een stabiele hoge grondwaterstand, ook tijdens droge perioden. Deze maatregelen moeten bijdragen aan herstel van de waternatuur en duurzaam behoud van de veenmosrietlanden, galigaanmoerassen en hoogveenbossen. Het verbeteren van de waterkwaliteit brengt naast de Natura 2000-doelen ook de doelen voor de Kaderrichtlijn Water dichterbij.

Een betere waterkwaliteit en hogere grondwaterstand is dringend nodig in Botshol. Foto: archief.