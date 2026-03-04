Bestuurders van harte welkom bij De Zonnebloem

De Ronde Venen – Twee maanden geleden was het nog hartje winter. Sneeuw en gladheid. Treinen die niet reden, bussen die uitvielen. Adviezen om vooral thuis te blijven. Een boodschap doen kostte ineens veel meer tijd en moeite. Voorzichtig lopen, opletten waar je fietste, hopen dat je bestemming überhaupt bereikbaar was. Nu staan de krokussen en narcissen volop in bloei en voelt die winterperiode alweer ver weg. Maar voor veel mensen met een lichamelijke beperking is wat wij toen even ervoeren geen tijdelijk ongemak. Het is hun dagelijkse realiteit. Wie afhankelijk is van een rolstoel of rollator weet hoe vaak iets ogenschijnlijk kleins een grote drempel wordt: een kapotte lift op het station, een slecht begaanbaar trottoir, een gebouw dat niet toegankelijk is. Het zorgt ervoor dat je minder makkelijk de deur uitgaat. Dat je afspraken afzegt. Dat je wereld kleiner wordt.

Bij De Zonnebloem zien we dit elke dag. Daarom zetten vrijwilligers zich in om mensen met een lichamelijke beperking te bezoeken en activiteiten te organiseren. Een kop koffie, een goed gesprek, samen een leuk uitje. Aandacht die iemands dag kan maken. Wat vaak minder zichtbaar is: achter al die vrijwilligers staat een bestuur. Mensen die plannen maken, activiteiten mogelijk maken en zorgen dat alles goed geregeld is. Bestuursvrijwilligers staan niet direct bij de deelnemers op de stoep, maar zijn onmisbaar om het bezoekwerk en de activiteiten mogelijk te maken. Zij faciliteren, verbinden en houden de afdeling draaiende.

Juist daar knelt het. Het vinden van vrijwilligers is al een uitdaging, maar dat geldt zeker ook voor bestuursfuncties. En dat is meer dan een organisatorisch probleem: zonder bestuur kan De Zonnebloem De Ronde Venen haar werk niet voortzetten. Zonder bestuur geen activiteiten. Geen bezoekwerk. Geen aandacht voor mensen die daar zo naar uitkijken.

Wie op een eigen manier wil bijdragen aan De Zonnebloem en het waardevol vindt om vanuit een bestuursrol iets te betekenen, niet alleen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, is van harte welkom voor een gesprek. Meer informatie: Hans Bantjes via hbantjes.zbloem@gmail.com.

Op de foto: Bestuurders welkom bij De Zonnebloem. Foto: De Zonnebloem.