Bestel en koop lokaal in Aalsmeer!

Aalsmeer – Door de tijdelijke sluiting van de horeca in Nederland vanwege de coronacrisis kunnen café’s en restaurants in Aalsmeer hun gasten niet meer ontvangen. Ondanks deze tegenslag zetten vele ondernemers hun schouders eronder en besluiten ze hun heerlijke gerechten op een andere manier voor te schotelen, namelijk aan huis. Bestel een maaltijd en steun de lokale ondernemer!

Haal je jouw maaltijd af? Houd dan rekening met de richtlijnen van het RIVM: Vermijd drukte. Sta niet de dicht op elkaar, houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf thuis als je verkouden bent, hoest of andere symptomen hebt

In de nieuwe coronamaatregelen wordt ook gevraagd minder te reizen en dat komt in Aalsmeer goed uit. De gemeente herbergt een keur aan winkels met allerlei goederen, van versproducten als brood, groenten en vlees tot kleding, boeken, sieraden, muziekinstrumenten, brillen en drogisterij- en huishoudelijke producten.

En trakteer iemand (of jezelf) eens op gebak, koek of chocola uit Aalsmeer. Ook dit kan en geeft geheid vrolijke gezichten. Bestel niet alleen lokaal, maar koop ook lokaal! Steun de ondernemers in uw/jouw dorp in deze moeilijke coronatijd: Samen sterk in en voor Aalsmeer(ders).