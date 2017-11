Bernard van Rossum Kwartet in Bacchus

Aalsmeer – De saxofonist Bernard van Rossem is een fenomeen. Hij is vooral bekend als leider van de BvR Flamenco Big Band, waarmee hij de Meerjazz International Big Band Competition won. “Hij speelt te gek”, zei pianist Christian Pabst, toen hij Bernard van Rossum introduceerde in Bacchus. En hij bleek gelijk te hebben.

Nu komt de Nederlands-Spaanse tenorsaxofonist met zijn eigen kwartet weer terug naar Aalsmeer. Bernard van Rossum is in Amsterdam gevestigd. Hij groeide op in een multiculturele omgeving, is geboren en getogen in Spanje met een Engelse moeder en een Nederlandse vader. Na een rockende jeugd als drummer, ontdekte hij de saxofoon en daarmee de wereld van de jazz.

In 2009 kwam hij naar het Amsterdams Conservatorium, waar hij les kreeg van Jasper Blom, Ferdinand Povel en Jurre Haanstra. In november 2013 kreeg hij daar zijn masterdiploma. Van zijn kwartet hebben de pianist Xavi Torres en de drummer Joan Terol een Catalaanse achtergrond, de bassist Marco Zenini is geboren in Rome. Het wordt een boeiende ervaring, deze jonge virtuozen met elkaar te zien musiceren.

Het KCA jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint volgende week zaterdagavond 18 november om half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Foto: De Bernard van Rossum Bigband, in het knusse Bacchus komt de saxofonist optreden met zijn kwartet.