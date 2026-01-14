De Ronde Venen – Bedrijventerrein Hollandse Kade-Bovenkamp in De Ronde Venen krijgt een glasvezelnetwerk. In het vierde kwartaal wordt gestart met de aanleg. In totaal worden meer dan 80 aansluitingen gerealiseerd.

“We zijn trots dat we ook bedrijventerreinen in De Ronde Venen van supersnel internet kunnen voorzien”, zegt Catelijne Vilé, woordvoerder van Glaspoort, het bedrijf dat de aanleg verwezenlijkt.

In de gebieden waar Glaspoort glasvezel aanlegt, wordt het oude kopernetwerk van KPN op termijn uitgeschakeld. Veel ondernemers hebben inmiddels toestemming gegeven voor de werkzaamheden in en rondom hun pand. Wie dat nog niet heeft gedaan, kan dit alsnog eenvoudig regelen via glaspoort.nl/toestemming. Het laten aansluiten van een glasvezelaansluiting in het bedrijfspand is kosteloos en brengt geen verplichtingen met zich mee.

Bedrijventerrein Hollandse Kade-Bovenkamp krijgt glasvezel. Foto: aangeleverd.