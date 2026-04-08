Beatrice van der Poel brengt Jacques Brel

Abcoude – Jacques Brel schreef zo’n 400 chansons die zich bijna allemaal als gedichten laten lezen. Zangeres Beatrice van der Poel vertolkt met enorme passie en inleving de mooiste Brel-chansons in het Nederlands. Ze weet elk woord zo te plaatsten dat Brels teksten nog meer aankomen en tot je doordringen. Laat je meevoeren in dit ontroerende en poëtische theaterconcert dat een ode is aan Jacques Brel. Ervaar hoe mooi de Nederlandse taal toch kan zijn.

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 11 april, 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Beatrice van der Poel. Foto: aangeleverd.