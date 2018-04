Bandjesavond: Wel of niet dit jaar?

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 21 april werd de raad besloten met, zoals altijd, het vragenkwartier. Dit keer werd om de microfoon gevraagd door René Martijn van Absoluut Aalsmeer. Onder de inwoners is nogal wat reuring ontstaan omdat mogelijk de bandjesavond dit jaar niet doorgaat. De kosten van organisatie zouden niet meer in verhouding staan met het eindtijdstip van dit evenement op het Raadhuisplein. Om precies middernacht moet de muziek uit, terwijl voorheen gefeest mocht worden tot 01.00 uur. Vorig jaar is de organisatie om twaalf uur uitgezet. De muziek moest uit en de tappen dicht.

Martijn vroeg zich af waarom er afgeweken wordt van de tijdstippen zoals opgenomen in de evenementennota. De eindtijd op het Raadhuisplein is zowel vrijdag als zaterdag toch vastgesteld op 01.00 uur? Bandjesavond verloopt al vele jaren zonder misstanden in altijd een gemoedelijke sfeer. Een jarenlange traditie die nu mogelijk (ook) van het evenementenlijstje verdwijnt? De ‘tam tam’ ging aan in Aalsmeer. Vooral de ambtenaren in Amstelveen kregen er flink van langs. Allemaal de schuld van de ambtelijke samenwerking. In Amstelveen hebben ze geen bandjesavond, dus mag het ook niet meer in Aalsmeer…

Evenementennota

In de evenementennota, goedgekeurd door de Aalsmeerse gemeenteraad, is echter te lezen dat er muziek mag klinken op het Raadhuisplein tot 23.00 uur vanwege het klankkast effect door de bebouwing rondom. Na dit tijdstip moet de volumeknop flink omlaag en mag een feest afgebouwd worden tot 00.00 uur. Burgemeester Jeroen Nobel haalde dit besluit direct aan in zijn antwoorden. Er wordt inderdaad afgeweken van het beleid, de muziek mag klinken tot 00.00 uur. Een afwijking ten gunste van dus. Vorig jaar werd direct om twaalf uur ingegrepen door de handhavers en werd de bandjesavond geheel stop gezet. Dit zal dit jaar niet gebeuren. Dat is vorig jaar verkeerd gegaan, aldus Nobel. Positief nieuws dus eigenlijk wel. Tot twaalf uur mogen bands optreden, daarna moet het geluid drastisch in decibellen naar beneden en mag er gefeest en getapt worden tot 01.00 uur.

Op deze manier hoopt de gemeente dat de bezoekers geleidelijk naar huis gaan of elders binnen in een horecagelegenheid verder gaan feesten. Volgens burgemeester Nobel kan de organisatie van bandjesavond er ook voor kiezen om het Raadhuisplein te verruilen voor het Praamplein. Hier kan en mag een evenement langer duren, tot de gewilde 01.00 uur.

Appels en peren

Het Praamplein vindt de organisatie echter geen optie. De voorkeur gaat uit naar de oude situatie, in de straten in het Centrum. René Martijn vroeg zich af waarom hier een negatief advies wordt gegeven door de brandweer om de Weteringstraat af te sluiten. Het is de aanrijdroute van de hulpdiensten. Echter de Weteringstraat is al zo’n negen maanden iedere keer gedeeltelijk dicht vanwege rioleringswerkzaamheden. Dan is het toch ook wel mogelijk om de straat een keer een middag en avond, zo’n negen uur totaal, af te sluiten? Appels en peren met elkaar vergelijken, noemde burgemeester Nobel dit. De riolering vervangen is een noodzakelijke klus, een evenement alleen voor het plezier. De eerste burger raadde tot slot nogmaals aan te kiezen voor het Praamplein.

Maandag gesprek

Of de bandjeavond dit jaar doorgaat, is afwachten. Het hangt af van de flexibiliteit van de gemeente én van de organiserende horecagelegenheden. Afbouwen tot 01.00 uur en muziek tot 00.00 uur is zo gek nog niet, toch? De gemeente en de organisatie gaan overigens nog om de tafel. Aanstaande maandag 30 april staat een gesprek gepland. Dan wordt hopelijk een overeenkomst bereikt waar beide ‘partijen’ zich in kunnen vinden en kan Aalsmeer op zaterdag 30 juni ‘gewoon’ weer gezellig naar de bandjesavond! Burgemeester Jeroen Nobel kondigde tot slot aan dat dit jaar nog een evaluatie gaat plaatsvinden van de huidige evenementennota.

Door Jacqueline Kristelijn