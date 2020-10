Auto op z’n kant op Aalsmeerderdijk

Aalsmeerderbrug – Even na half twaalf in de avond van dinsdag 13 oktober is op de Aalsmeerderdijk een auto op zijn kant beland. Het ongeval gebeurde vlak bij de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg, bij de brug over de Ringvaart.

Hulpdiensten, waaronder politie en brandweer, waren snel ter plaatse. Wonderwel bleef de bestuurder ongedeerd. Wel is deze door de politie aangehouden wegens rijden onder invloed. Hoe de auto op z’n kant terecht is gekomen is onduidelijk. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een berger heeft de auto later op de avond weggesleept.

Foto: Marco Carels