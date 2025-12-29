Amy en Sophie lopen 1.720 euro bij elkaar

De Ronde Venen – Een bijzondere dag voor Amy en Sophie, leerlingen van OBS De Pijlstaart in Vinkeveen. Met een grote glimlach overhandigden zij in Den Bosch woensdag 24 december een cheque van maar liefst 1.720 euro aan het Glazen Huis. Het bedrag is de opbrengst van hun wandeltocht voor Spieren voor Spieren, een initiatief dat hen in de dagen voor kerst door mistige polders en langs sfeervolle dorpen voerde.

Warme chocomel

Het avontuur begon zaterdag 20 december, nog voor zonsopkomst. Om 07.45 uur stonden de twee klaar op station Abcoude, waar juf Linda en juf Caroline van groep 7 hen uitzwaaiden. In de dichte mist, met kerstlampjes om de stemming erin te houden, zetten ze koers richting Vinkeveen. De eerste kilometers voerden langs Fort Abcoude en de kronkelende Angstel, door het pittoreske Baambrugge. Na acht kilometer was er een welkome pauze: een warme chocomel bij Hotel Leonardo, een moment om op te warmen voordat de tocht verderging.

Ontvangstcomité

De route bracht hen over de sluis, langs gemaal De Ruiter en het Bellopad, waar supporters hen onderweg aanmoedigden. Via Spoorhuis Vinkeveen ging het verder naar Wilnis en Mijdrecht, om uiteindelijk terug te keren naar Vinkeveen. Na vijf uur lopen en twintig kilometer in de benen bereikten Amy en Sophie om 12.50 uur De Boei, waar een groot ontvangstcomité hen met applaus en gejuich opwachtte. “Het voelde alsof we een marathon hadden gelopen”, vertelden ze later.

Overhandiging

Vier dagen later volgde het hoogtepunt: de overhandiging van de cheque in Den Bosch. Te midden van de drukte rond het Glazen Huis beseften Amy en Sophie wat hun inspanning had opgeleverd. “Je doet het voor kinderen met spierziekten, en dan besef je: elke euro helpt”, zeiden ze trots. Hun boodschap? Wie een idee heeft om iets goeds te doen, moet het gewoon proberen. Het is misschien zwaar, maar het geeft zoveel voldoening.

Amy en Sophie hebben niet alleen een sportieve prestatie geleverd, maar ook laten zien hoe groot de kracht van doorzettingsvermogen en solidariteit kan zijn. Een kerst om nooit te vergeten.

1.720 euro voor Spieren voor Spieren van Amy en Sophie. Foto: aangeleverd.