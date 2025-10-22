Amsterdamse middag met een gouden randje

Vinkeveen – De Vinkeveense carnavalsvereniging De Steupels trapt het jubileumseizoen af met een feestelijke ode aan de hoofdstad. Zaterdag 25 oktober verandert Zorgcentrum Maria Oord in een bruisend Amsterdams festijn, waar muziek, nostalgie en saamhorigheid centraal staan.

Vanaf 14.00 uur worden bezoekers getrakteerd op een rijk gevuld programma, waarin de klanken van het oude en nieuwe Amsterdam tot leven komen. Denk aan klassiekers van Tante Leen, Johnny Jordaan en Willy Alberti, maar ook aan hedendaagse meezingers van Jan Smit, de Dolly Dots en De Toppers. De middag belooft een muzikale reis te worden langs decennia van Amsterdamse cultuur, met een lach en een traan.

Een bijzonder moment wordt het gastoptreden van Thomas Oudshoorn, die met zijn warme stem en aanstekelijke enthousiasme de zaal ongetwijfeld in beweging brengt. Jong en oud worden uitgenodigd om samen te zingen, te swingen en herinneringen op te halen aan een stad die velen in het hart dragen.

De Vinkeveense Steupels vieren dit carnavalsjaar hun 55-jarig bestaan en grijpen deze mijlpaal aan om het verenigingsleven extra kleur te geven. De Amsterdamse middag is slechts het begin van een reeks activiteiten waarin traditie, plezier en verbinding centraal staan. Wie erbij wil zijn, doet er goed aan op tijd te komen. Want zoals ze in Mokum zeggen: ‘Gezelligheid kent geen tijd.’

Op de foto: De Vinkeveense carnavalsvereniging De Steupels trapt het jubileumseizoen af met een feestelijke ode aan de hoofdstad in Maria Oord. Foto: aangeleverd.