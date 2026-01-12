Mijdrecht – Muziek verbindt, zeker in een tijd waarin veel verenigingen zoeken naar nieuwe leden en frisse energie. Het Amstel Blazers Collectief (ABC) speelt daar letterlijk en figuurlijk op in. Dinsdag 10 februari opent het orkest de deuren voor een openbare repetitie in het VIOS-gebouw aan de Windmolen 77 in Mijdrecht. Niet alleen om te laten horen wat ze kunnen, maar vooral om te laten zien wat samen muziek maken betekent.

Geen doorsnee orkest

Het ABC is geen doorsnee orkest. Het repertoire is breed, van musical en klassiek tot pop en de sfeer is informeel. “We willen laten ervaren dat muziek maken niet alleen gaat om noten lezen, maar om plezier en ontmoeting”, zegt een van de leden. De repetities vinden wekelijks plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, maar deze avond is speciaal bedoeld voor nieuwsgierigen: wie wil luisteren, kijken of zelfs meespelen, is welkom.

Mensen ontdekken

De oproep is ook een signaal. Muziekverenigingen in de regio merken dat het lastig is om nieuwe leden te vinden. Het ABC kiest daarom voor openheid en laagdrempeligheid. Wie vooraf een mail stuurt naar abc@vios-mijdrecht.nl met naam, instrument en speelervaring, krijgt bladmuziek toegestuurd en kan direct aanschuiven. “We hopen dat mensen ontdekken hoe leuk het is om samen te spelen. Het gaat om het collectief, niet om perfectie”, aldus het orkest.

De openbare repetitie is daarmee meer dan een kennismaking: het is een uitnodiging om deel uit te maken van een gemeenschap, waarin muziek het bindmiddel is. In een tijd waarin individualisering vaak de boventoon voert, biedt het ABC een tegenstem, in harmonie.

Amstel Blazers Collectief: meer dan muziek alleen. Foto: aangeleverd.