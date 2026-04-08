Alles weer onder één dak bij vernieuwde Kringkoop XL in Mijdrecht

Mijdrecht – De Kringkoop aan de Constructieweg in Mijdrecht is volledig vernieuwd en uitgebreid met maar liefst 250 vierkante meter. Met vereende krachten is de uitstraling verfrist en de indeling overzichtelijker geworden. Dankzij de extra ruimte kon ook de kledingafdeling, die de afgelopen twee jaar in De Lindeboom was gevestigd, terugkeren naar de hoofdlocatie. Daarmee is alles weer onder een dak te vinden: een nieuwe start op de vertrouwde plek. De vernieuwde Kringkoop XL opende 3 april de deuren voor het publiek.

Indeling logischer en overzichtelijker

Toen wij een week voor de opening langsgingen voor een interview met bedrijfsleider Floor Groenendijk was men nog volop bezig met de renovatie. Overal werd gewerkt en ook Groenendijk zelf stak de handen uit de mouwen. Hij legde zijn gereedschap even neer en nam ons mee naar het nieuwe gedeelte dat aan het pand is toegevoegd. Zichtbaar tevreden vertelt hij over de extra ruimte en de opfrisbeurt van het hele pand. “We hebben gelijk de hele indeling gewijzigd. Alles is nu logischer en overzichtelijker ingericht.”

Terug naar de basis

Volgens Groenendijk is het geen ramp, dat de winkel in De Lindeboom noodgedwongen moest sluiten. “We hebben het twee jaar geprobeerd, maar financieel was het niet aantrekkelijk. De huur en bijkomende kosten waren te hoog. Daarom hebben we besloten terug te gaan naar de basis.” De uitbreiding van het pand op het industrieterrein komt daarbij goed van pas, omdat er nu voldoende ruimte is om ook de kleding weer op deze locatie aan te bieden. De centralisatie levert bovendien een besparing op in huisvestings- en logistieke kosten. Met de afronding van deze stap is de vorig jaar ingezette reorganisatie nagenoeg voltooid. Het accent verschuift daarmee van overleven naar een stabiele exploitatie voor de toekomst.

Blije gezichten bij heropening

Volgens Groenendijk biedt de samenvoeging niet alleen financieel voordeel, maar is het ook prettig voor medewerkers en geeft het meer rust om weer op een locatie samen te werken. “Daarnaast profiteren klanten van meer gemak: alles is op een plek te vinden en het assortiment is completer en gevarieerder.”

Dat er veel belangstelling was voor de vernieuwde ‘Kringkoop XL’, bleek wel bij de heropening op vrijdag 3 april. Er stond een lange rij voor de deur en binnen waren veel blije gezichten te zien. Medewerkers zijn trots op de vernieuwde winkel en klanten wisten hun favoriete afdelingen snel weer te vinden. Er werd volop gesnuffeld tussen het aanbod.

Op de foto (boven): Bedrijfsleider Floor Groenendijk toont trots de extra ruimte die is toegevoegd. Foto: Wilco de Vries.

De deur van de vernieuwde Kringkoop XL gaat open. Foto: Wilco de Vries.

Vele blije gezichten bij bezoekers en het personeel van de vernieuwde Kringkoop XL. Foto: Wilco de Vries.