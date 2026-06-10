KickASS voor culturele ideeën in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Heb jij een idee om Aalsmeer of Kudelstaart cultureel te verrijken, maar niet de middelen om het uit te voeren? Met KickASS (Aalsmeerse Subsidie Speeddates) krijg je de kans om jouw plan werkelijkheid te maken. Tijdens een speeddate bij Cultuurpunt Aalsmeer wordt de mogelijkheid gegeven om het idee te presenteren, waarna een panel (aanvullende) vragen zal stellen. Binnen enkele dagen wordt antwoord gegeven of de aanvraag wel of niet wordt toegekend.

KickASS is voor alle inwoners en werkenden in Aalsmeer en Kudelstaart. Alles wat een wijk cultureel versterkt mag als idee ingediend worden. Denk aan een buurtfeest, straattheater, dansavond, een filmproject of een creatieve workshop. Voor uitvoering wordt eenmalig subsidie gegeven van minimaal 100 en maximaal 1000 euro.

De eerstvolgende speeddate is op maandag 29 juni. Maar ook op 28 september, 26 oktober en 30 november zit het panel klaar om te sparren over culturele ideeën. Wie hulp wil bij de pitch kan langs komen bij Cultuurpunt Aalsmeer tijdens een inloopspreekuur. De eerstvolgende is op woensdag 17 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Overige data zijn 16 september, 14 oktober en 18 november. Kijk voor meer informatie op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar Niels Broszat: nbroszat@cultuurpuntaalsmeer.nl

Foto: Magic boy Mex Vrolijks kreeg via KickASS subsidie om zijn voorstellingen voor publiek te verwezenlijken (aangeleverd).

